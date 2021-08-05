Падение эффективности: нужно ли создавать вакцины против новых штаммов COVID-19

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Эффективность существующих вакцин против коронавируса снижается, заявили британские ученые. По их данным, пишет Bloomberg, связано это с распространением новых штаммов инфекции, в частности «дельты». Вместе с тем разработчики обсуждают возможную модернизацию препаратов. Нужно ли менять существующие вакцины и сколько на это может уйти времени — в материале «Вечерней Москвы».

Не только «дельта»



О снижении эффективности имеющихся препаратов от коронавируса стало известно не сегодня, замечает врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог, вирусолог, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. На эту тему, по его словам, есть даже статьи в профессиональных медицинских журналах. Однако у ведущих мировых вакцин, в том числе у российского «Спутника V», эффективность остается значительной.

Интерес сейчас представляет не только штамм «дельта», хотя в России он стал доминирующим, но и «лямбда», а также «дельта плюс», уточняет специалист. Поэтому о возможности создания модернизированных версий вакцин и идут разговоры. В случае необходимости на это, говорит Викулов, потребуется от одного до четырех месяцев.

— Данный срок включает в себя новое конструирование, адаптацию и масштабирование. Это не будут принципиально новые препараты. Обновят лишь их состав. Нет смысла создавать с нуля совершенно иные препараты. Так как вакцины уже доказали свою эффективность, будет просто адаптирован состав. Они универсальны и, за исключением технологии компании «Модерна», применялись уже не одно десятилетие. В частности, технология у «Спутника V» применялась при создании вакцины от лихорадки Эбола и некоторых других векторных вакцин. Так что нет оснований менять все технологические платформы. Это было бы безумием, — отметил эксперт.

Умеренная мутация

Иммунолог также не видит поводов для введения локдауна из-за изменений вируса. Для этого, поясняет собеседник «ВМ», нужно появление супермутации коронавируса и отбрасывание успехов, достигнутых в борьбе с пандемией, на год назад. Сегодняшний же вирус, хоть и мутирует, но умеренно. У новых штаммов есть свои особенности, но от оригинальной версии их геном отличается не более чем на один процент. Поэтому говорить о появлении суперковида сейчас из разряда фантастики. Но даже если он и родится, локдаун будет скорее локальным.

Даже с учетом новых мутаций и роста числа заболевших вакцинация действующими препаратами продолжает оставаться эффективным средством борьбы с «короной», уверен Викулов. Поскольку в тех странах, где популяционный иммунитет достигнут, инфекция протекает у привитых больных намного легче, чем у тех, кто иммунизацию не прошел.

— Есть заболевшие в той же Великобритании, но уже нет такой перегрузки системы здравоохранения. Люди не на ИВЛ поступают. 95–97 процентов госпитализированных в палаты интенсивной терапии — невакцинированные люди. Аналогичные данные есть как по США, так и по России, — констатировал спикер.

Меньше тяжелых

Сообщения о том, что вакцинированные тоже попадают в больницы, иммунолог объяснил тем, что люди уже приходят делать прививку инфицированными. Таких, по его словам, больше половины. Однако из-за того, что они больны почти бессимптомно, это не удается сразу обнаружить. Поэтому прежде чем идти и делать прививку в условиях большого числа заболевших, говорит эксперт, нужно убедиться в отсутствии вируса в организме. А те, кто вакцинировался, будучи здоровым, как правило, в больницу вообще не попадают.

— Если проанализировать статистику топ-15 стран-лидеров по проценту вакцинированного населения, то, возможно, официальное число заболевших там и остается большим. Однако если раньше тяжелых форм болезни было пять процентов, то сейчас один процент или даже меньше. Совсем иная ситуация в странах, где низкий уровень вакцинации. Возможно, официальные цифры там и невелики, но люди переносят болезнь тяжелее, — добавил специалист.

Основной смысл вакцин, говорит Викулов, в достижении популяционного иммунитета и перевод заболевания из тяжелой формы в легкую, максимум — средней тяжести, а также спасение человека от смерти и предотвращение осложнений болезни. Плюс — это снижение нагрузки для систему здравоохранения и все службы, занимающиеся противоэпидемическими мероприятиями, прекращение пандемии, резюмировал вирусолог.