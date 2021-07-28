«Дельта»-штамм: пять фактов, которые нужно знать о новом варианте COVID-19

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Штамм коронавируса «дельта» продолжает захватывать планету. Количество стран, в которых он циркулирует, уже превысило 130. Эффективны ли существующие вакцины против новой мутации COVID-19? Как «дельта» влияет на здоровье детей? На эти и другие вопросы в беседе с «Вечерней Москвой» ответил инфекционист Георгий Викулов.

В чем опасность

Мутация отличается более высокой заразностью, соответственно, растет число госпитализаций. Риск тяжелого течения выше у лиц, страдающих хроническими заболеваниями: гипертонической болезнью; ожирением; сахарным диабетом; тяжелыми заболеваниями сердца и сосудов; почечной недостаточностью; онкологическими заболеваниями; врожденным или приобретенным иммунодефицитом.

Также повышенную опасность «дельта» представляет для беременных женщин и детей с ослабленным иммунитетом. Некоторые профессии тоже увеличивают вероятность заражения. Например, повышенный риск наблюдается у медработников, военнослужащих и волонтеров.

Симптомы

Некоторые проявления болезни стали встречаться чаще, чем при других штаммах. Симптомы похожи на отравление или кишечную инфекцию: во многих случаях наблюдается поражение желудочно-кишечного тракта. Реже пропадает обоняние или снижается его уровень.

У «дельты» в 2–3 раза короче инкубационный период. При заболевании этим штаммом резко нарастает клиническая картина, быстрее развивается поражение легких.

Поможет ли вакцина

Новый коронавирус пока отличается умеренными мутациями. Они не затрагивают глобальную генетическую структуру. Именно поэтому у существующих вакцин более низкая эффективность против «дельты», но они все равно остаются хорошим способом достижения коллективного иммунитета. Вакцина помогает переводить заболевание из тяжелой формы в легкую, снижая количество смертельных случаев.

Профилактика

Специально регламентированных препаратов для предотвращения заболевания «дельта»-штаммом нет. Такие вопросы в каждом случае решаются индивидуально. Однако средства индивидуальной защиты снижают вероятность заражения, в том числе новой мутацией.

«Дельта» у детей

Большинство детей болеет в очень легкой форме или с минимальными симптомами. Есть случаи заболевания у детей из групп риска: с ожирением, сахарным диабетом, иммунодефицитами или онкологией. Однако вакцинация детей пока не проводится: нет исследований, подтверждающих безопасность и эффективность вакцины для них.