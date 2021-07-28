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В ВОЗ заявили об увеличении стран со штаммом «дельта» с 124 до 132 за неделю

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В ВОЗ заявили об увеличении стран со штаммом «дельта» с 124 до 132 за неделю
Фото: US Mission Geneva / CC BY-ND 2.0

Количество стран, в которых циркулирует отличающийся особой опасностью штамм коронавируса «дельта» увеличилось с 20 по 27 июля на 8 и составило 132. Об этом в среду, 28 июля, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В организации также рассказали, что география распространения вариантов коронавируса «альфа», «бета», «гамма» и «дельта», которые относятся к категории «вызывающих обеспокоенность», продолжает расти.

Вариант альфа был впервые обнаружен в сентябре прошлого года в Великобритании. На 27 июля он циркулировал в 182 странах. Штамм «бета» впервые выявили в августе 2020 года в ЮАР. К настоящему моменту его наличие было замечено в 131 стране. Коронавирус варианта «гамма», который зафиксировали в сентябре 2021 года на территории Бразилии, орудует в 81 государстве.

До этого «ВМ» писала, что к настоящему моменту, по данным ВОЗ, в мире насчитывается более 194 миллионов заболевших коронавирусом. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, количество заболевших превышает уже 194,7 миллиона. Наибольшее количество инфицированных фиксируют в настоящее время в США, Индии и на территории Бразилии.

Пандемия коронавируса на данный момент далека от завершения, а индийский штамм «дельта» стал доминирующим на территории Европы. Об этом в пятницу, 23 июля, рассказали в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний совместно с Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения.

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