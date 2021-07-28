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Дешевая «классика»: иммунолог рассказал об особенностях новой вакцины против COVID-19 от Biocad

Елизавета Короткова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Дешевая «классика»: иммунолог рассказал об особенностях новой вакцины против COVID-19 от Biocad
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В случае успешного прохождения клинических испытаний российская рекомбинантная векторная вакцина от Biocad станет самой массовой и дешевой в производстве. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

По словам специалиста, принцип действия подобных препаратов разработан еще в прошлом веке. На этот раз мы имеем дело с «классической, типовой вакциной», подчеркнул он.

— Рекомбинантная вакцина — это разработка не XXI века, а XX. Это не устаревшие, а устоявшиеся классические технологии, — пояснил Болибок.

Пока что рано говорить об эффективности, иммуногенности и безопасности вакцины Biocad. Собеседник «ВМ» заметил, что эти характеристики станут известны после окончания исследований. Однако препарат может претендовать на то, чтобы стать самым массовым из-за небольших затрат на производство, заверил иммунолог.

Также Болибок рассказал о механизме действия новой вакцины:

— Она создана на рекомбинантных белках. Ген микробной клетки рекомбинируют с генами нужного белка или пептида. Смысл в том, что к определенному микроорганизму (чаще всего к дрожжам или микробам группы кишечной палочки) запускают ген нужного белка или какие-либо пептиды. Микроб производит необходимое количество белка и пептидов, занимается очищением.

В понедельник, 26 июля, Минздрав разрешил Biocad проводить клинические исследования вакцины. Полное название препарата — «BCD-250, рекомбинантная векторная вирусная вакцина на основе AAV5-RBD-S». Исследования планируют закончить 31 декабря 2026 года. Вакцину испытают на 360 пациентах.

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