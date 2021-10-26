Уволен главврач больницы Приморья, где медики подделывали сертификаты

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Правоохранители выявили факты платной подделки сертификатов о вакцинации от COVID—19 в Шкотовской центральной районной больнице в Приморье. Главному врачу данного медицинского учреждения было подписано заявление на увольнение. Об этом сообщает правительство региона.

Во вторник, 26 октября, стало известно, что сотрудники учреждения здравоохранения в Шкотовском районе получали вознаграждение за подделку прививочных сертификатов.

— Факт незаконной выдачи документов о прохождении вакцинации лицам, фактически не получившим прививку, установлен в Шкотовской центральной районной больнице, — передет РИА Новости слова из сообщения.

Также в ходе масштабных проверок были выявлены факты мошенничества с прививочными сертификатами. Степень вины каждого сотрудника больницы, имеющего отношение к делу, а также мера наказания будут устанавливаться правоохранительными органами по итогу проведенных следственных мероприятий.

Отмечается, что на данный момент все медицинские учреждения Приморья взяты на контроль.

Профессор вирусологии Анатолий Альтштейн рассказал, как выяснить, сделал ли человек прививку или купил поддельный сертификат. Проверить, на самом ли деле вакцинировался человек, можно при помощи специального анализа, который выявляет маркеры препарата.