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Вирусолог рассказал, как определить людей с поддельными сертификатами о вакцинации

Ирина Игнатенко

Общество
Вирусолог рассказал, как определить людей с поддельными сертификатами о вакцинации
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Профессор вирусологии Анатолий Альтштейн рассказал, как выяснить, сделал ли человек прививку или купил поддельный сертификат.

Он отметил, что проверить, на самом ли деле вакцинировался человек, можно при помощи специального анализа, который выявляет маркеры препарата.

— Достаточно определить антитела к аденовирусу 26 типа, которые не часто встречаются у невакцинированных людей, а у вакцинированных они в 100 процентов будут выявлены. Такой человек может предстать перед Следственным комитетом, чтобы объяснить, где он купил сертификат, — отметил эксперт в комментарии ОСН.

Вирусолог добавил, что необходимо судить и наказывать тех, кто продает подобные сертификаты.

Эксперт также отметил необходимость ревакцинации, она имеет большое значение для эффективности вакцин. Если в правильное время делать ревакцинацию, то титр антител хорошо поднимается, вакцина становится более эффективной.

До этого директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург назвал минусы ранней ревакцинации.

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