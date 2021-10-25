«Телефон недоступен»: сын Вячеслава Зайцева разыскивает больного отца

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Сын Вячеслава Зайцева Егор не знает о местонахождении своего отца после появившейся информации о том, что модельера экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.

Егор Зайцева убежден, что кутюрье оказался в больнице против его воли с целью сорвать запланированный показ мод.

— По моим сведениям, он лежит в очередной раз в больнице, куда его наши недруги в течение последних месяцев постоянно укладывают. У нас к нему доступа нет. Они нам сорвали показ в рамках Недели моды. И без моего ведома постоянно укладывают его в разные больницы, после которых ему все хуже и хуже. Телефон у него недоступен. Они, видимо, заблокировали. Он и его здоровье узурпированы этими людьми, — рассказал Егор в интервью Пятому каналу.

По словам Зайцева-младшего, «жизнь известного модельера контролирует Николай Головин», который выдает себя за его помощника. Сын кутюрье сообщил, что мужчина какое-то время работал в команде Зайцева, однако затем его выгнали за взятки.

Он считает, что Головин намерен отстранить больного отца от Дома моды и стать его опекуном, добившись признания кутюрье невменяемым.

— Поэтому все эти больницы придуманы, — заключил Егор Зайцев.

Он подчеркнул, что подобные госпитализации приводят к тому, что модельер чувствует себя только хуже. Известно, что у 83-летнего Вячеслава Зайцева болезнь Паркинсона, из-за чего он уже не может самостоятельно передвигаться.

До этого сообщалось, что в доме модельера живет «семья мошенников», которая продает одежду от его имени. Такое заявление сделал сын дизайнера Егор Зайцев, который рассказал, что они наживаются на беспомощном состоянии отца.

Позже стало известно, что Следственный комитет проведет проверку после обращения Вячеслава Зайцева в правоохранительные органы из-за продажи части его имущества и угроз, поступающих ему по этой причине.