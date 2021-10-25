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«Не раньше чем через полгода»: Гинцбург назвал минус ранней ревакцинации

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
«Не раньше чем через полгода»: Гинцбург назвал минус ранней ревакцинации
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Сделать повторную вакцину от коронавирусной инфекции можно не раньше чем через полгода. Как отмечает директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, в противном случае вреда для организма не будет, однако и особой пользы тоже.

— У нас с вами есть не только те механизмы, которые позволяют вырабатывать большой уровень антител, но и механизмы, которые контролируют этот уровень антител, и поэтому если у человека высокий уровень антител, и он себе еще дополнительно антиген вводит в виде вакцины, чтобы его поднять, то уровень антител несильно повышается, — пояснил эксперт.

Также Александр Гинцбург заявил, что вакцина от COVID-19 «Спутник V» безопасна для репродуктивной системы человека. Отмечается, что только при заражении вирус может оказывать негативное влияние на нее.

«Не раньше чем через полгода»: Гинцбург назвал минус ранней ревакцинации

Днем, 24 октября, в Роспотребнадзоре заявили, что массовая вакцинация против коронавирусной инфекции в нерабочие дни сможет остановить пандемию.

— Это первый случай в истории человечества, когда пандемия может быть остановлена, потому что у нас есть вакцина. И вот эти 7 дней нужно использовать еще для того, чтобы привиться, — отметила глава ведомства Ольга Попова.

В оперштабе Москвы напомнили, что прививка от коронавируса является главным способом защиты от заболевания и механизмом прекращения распространения инфекции.

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