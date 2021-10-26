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Моряки России спасли судно Панамы от пиратов

Виктория Храменкова

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Моряки России спасли судно Панамы от пиратов
Фото: https://eunavfor.eu/

Моряки российского Северного флота спасли контейнеровоз Панамы от пиратов в Гвинейском заливе. Об этом в понедельник, 25 октября, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

— Экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» предотвратил захват пиратами гражданского судна в Гвинейском заливе Атлантического океана, — следует из сообщения.

Сигнал бедствия от контейнеровоза «Люция», который шел под флагом Панамы из Того в Камерун, экипаж получил около 13:00, передает РИА Новости.

— Экипаж контейнеровоза после подачи сигнала бедствия, в соответствии с инструкцией, укрылся в машинном отделении, — пояснили в ведомстве.

Как рассказали в Минобороны, пираты покинули судно при появлении вертолета Ка—27ПС. Затем на полной скорости они направились в сторону берега на своей лодке.

Вертолет облетел контейнеровоз, а с корабля высадили группу антитеррора. Она освободила экипаж и досмотрела судно.

В мае «Вечерняя Москва» писала, что посольство России подтвердило, что пираты похитили россиянина у берегов Ганы. На вопрос о возможных требованиях пиратов он ответил, что с похитителями контактирует владелец судна. Посольство находится в процессе установки контакта с ним, чтобы спланировать дальнейшие действия.

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