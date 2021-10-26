Биолог: ПЦР-тестирование детей в школах не принесет никакой пользы

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Проведение ПЦР—тестирования на COVID—19 в школах — не позволит оперативно выявлять больных и предотвращать распространение коронавирусной инфекции. Об этом заявила профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико–генетического научного центра РАН Анча Баранова.

— Часто отмечают, что тесты вирус могут и пропустить, поэтому массовое тестирование, к сожалению, не дает ощутимых результатов в борьбе с пандемией, — поделилась мнением профессор.

Она объяснила это тем, что, например, медсестра, которая берет у детей анализ, в школе одна. Она может заболеть. Также дети постоянно находятся в одном помещении, заражая друг друга.

— Еще вопрос, как часто делать такое тестирование. Если раз в две недели, то за это время может произойти что угодно, вспышка вполне успеет случиться в промежутке, — передает РИА Новости слова Барановой.

Кроме этого, специалист считает, что делать ПЦР—тест каждый день с точки зрения необходимых ресурсов — задача невыполнимая.

— Бессимптомных распространителей можно поймать только случайно, забрасывая широкую сеть, тестируя каждый день. Чем чаще тестируем, тем больше вероятность, что отловим, — подчеркнула ученая.

В заключении, биолог заявила, что на сегодняшний день стоит начать вакцинацию старших детей. Поскольку их вес такой же, как у взрослых людей.

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19 октября «Вечерняя Москва» писала, что продажи ПЦР-тестов в России осенью 2021 года выросли в девять раз по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. При этом спрос на тесты, которые показывают уровень антител, снизился на 20 процентов.