Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперт назвала категорию людей, которым не рекомендуется прививаться

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Эксперт назвала категорию людей, которым не рекомендуется прививаться
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

При высоком титре антител в крови прививка от COVID—19 может негативно влиять на способность организма самостоятельно бороться с инфекцией. Об этом заявила профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико–генетического научного центра РАН Анча Баранова.

Биолог поставила в пример ситуацию: Васе Пупкину, у которого высокий титр антител, понадобилась справка о выезде в Европу. В ближайшем зарубежье он делает прививку Johnson, в организм его попадает антиген, сначала немного, а потом больше ибольше.

— Процесс нейтрализации антигена, при котором антитела тратятся, конкурирует с процессом распознавания антигена и пробуждением клеток памяти, при котором антитела вырабатываются, — подчеркнула Баранова, передает РИА Новости.

В итоге у Васи Пупкина падает титр антител в пять раз. Также специалист рассказала, что среди переболевших уровень антител в среднем ниже, чем после вакцины, но все равно есть редкие случаи с огромным уровнем антител.

1/2
2/2

Проведение ПЦР—тестирования на COVID—19 в школах — не позволит оперативно выявлять больных и предотвращать распространение коронавирусной инфекции. Об этом заявила профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико–генетического научного центра РАН Анча Баранова.

Читайте также:
КоронавирусантителаВакцинация
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От смеха до слез есть только миг

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Все мнения
О проекте