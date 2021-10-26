Эксперт назвала категорию людей, которым не рекомендуется прививаться

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При высоком титре антител в крови прививка от COVID—19 может негативно влиять на способность организма самостоятельно бороться с инфекцией. Об этом заявила профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико–генетического научного центра РАН Анча Баранова.

Биолог поставила в пример ситуацию: Васе Пупкину, у которого высокий титр антител, понадобилась справка о выезде в Европу. В ближайшем зарубежье он делает прививку Johnson, в организм его попадает антиген, сначала немного, а потом больше ибольше.

— Процесс нейтрализации антигена, при котором антитела тратятся, конкурирует с процессом распознавания антигена и пробуждением клеток памяти, при котором антитела вырабатываются, — подчеркнула Баранова, передает РИА Новости.

В итоге у Васи Пупкина падает титр антител в пять раз. Также специалист рассказала, что среди переболевших уровень антител в среднем ниже, чем после вакцины, но все равно есть редкие случаи с огромным уровнем антител.

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Проведение ПЦР—тестирования на COVID—19 в школах — не позволит оперативно выявлять больных и предотвращать распространение коронавирусной инфекции. Об этом заявила профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико–генетического научного центра РАН Анча Баранова.