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Моргенштерн назвал сумму, которую потратил на свою свадьбу

Виктория Храменкова

Общество
Моргенштерн назвал сумму, которую потратил на свою свадьбу
Фото: Youtube / вДудь

Рэпер Алишер Моргенштерн потратил на свадьбу со своей возлюбленной Диларой порядка 20 миллионов рублей. Торжество было стилизовано под лихие 90-е.

Платье невесты было надето на женихе, а невеста облачилась во фрак. В качестве «кареты молодых» — старый потрепанный лимузин. На столе красовалась селедка. Традиционный выкуп невесты также присутствовал в день свадьбы. Все это было призвано подчеркнуть оригинальную творческую натуру жениха и, как обычно, максимально обескуражить публику.

— Свадьба — это же все-таки перфоманс. И нужно соответствовать. Поэтому не поскупился. Потратил 20 лямов. Но всего лишь раз в жизни, наверное, свадьбы бывают, — сказал рэпер в интервью Ксении Собчак.

Кроме этого, Собчак выступала на звездной свадьбе в качестве тамады. Телеведущая во время торжества устроила игривые танцы со стриптизерами, передает Пятый канал.

Ранее Моргенштерн заявил, что не понимает, зачем праздновать День Победы в России и каждый год вспоминать о прошлом. Как утверждает артист, победа в Великой Отечественной войне — это «круто», но необходимо «двигаться дальше» и праздновать новые победы и достижения.

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