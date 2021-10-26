Диетолог объяснил, когда диета может привести к образованию жира

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К образованию жира на животе может привести диетическое питание. Об этом заявил японский диетолог Мивако Кодзима.

— Складки на животе могут возникнуть не от чрезмерного потребления пищи, а от потери мышечной массы, что вызывает неправильное питание. В молодом возрасте у человека есть мышцы, которые формируют так называемый корсет. После 30 лет они начинают ослабевать, и живот выпячивается, — отмечает врач.

Именно это может заставить человека прибегнуть к диетам, пишут Народные новости. Однако в таком случае теряется еще больше мышц, которые сжигают жир, а метаболизм замедляется. Для людей со складками на животе характерны холодные руки и ноги, а также низкая температура тела.

Для того, чтобы ускорить метаболизм нужно употреблять источники белка, то есть мясо и рыбу. Кроме этого, диетолог не рекомендует пить на завтрак холодные смузи и есть только фрукты и овощи.

В понедельник, 25 октября, врач-диетолог Кортни Д'Анджело поделился самым эффективным способом избавления от жира в области живота. По его мнению, обрести плоский живот поможет кето-диета. Соблюдая данную диету, человек потребляет не более 20–50 граммов углеводов в день. Если получать их из фруктов и овощей, это поможет также пополнить баланс клетчатки в организме и предотвратить появление лишних отложений жира на животе.