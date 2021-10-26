Специалист перечислил способы, которые помогут не набрать вес в период холодов

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Не набрать лишний вес в холодную погоду поможет выбор более здорового перекуса. Многие люди с наступлением холодов начинают больше потреблять жирную пищу. Она сказывается на фигуре. Об этом заявил ведущий диетолог холдинга Performance Group Антон Бердов.

К выбору еды следует подходить осознанно и заменять вредные продукты на полезные. Так, например, чипсы можно заменить на овощные палочки с хумусом, хлеб — на снэки из злаков, а шоколадку — на фрукты.

— Необходимо не забывать о контроле за потреблением калорий и снизить их потребление на 10–15 процентов от обычной дневной нормы, при этом придерживаясь соотношения 30 процентов белков, 30 процентов жиров и 40 процентов углеводов, — поделился диетолог в беседе в РИА Новости.

Также с приходом холодной погоды уровень активности у человека снижается. Кроме этого, он меньше времени проводит на свежем воздухе. Следовательно — чаще сидит дома и хочет постоянно чем-то перекусить.

— Наш организм, понимая, что наступила холодная пора, начинает греть себя изнутри, ускоряя при этом метаболизм. Это необходимо для сохранения нормальной температуры тела. Но несмотря на то, что постоянное желание есть нормально, важно его ограничивать, иначе это может привести к печальным последствиям, — заключил Бердов.

Во вторник, 26 октября, «Вечерняя Москва» писала, что к образованию жира на животе может привести диетическое питание.