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Петр Бирюков: Реставрация павильона ВДНХ для Музея олимпийского комитета выполнена на 40 процентов

Дарья Чентаева

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Петр Бирюков: Реставрация павильона ВДНХ для Музея олимпийского комитета выполнена на 40 процентов
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Ремонтно-реставрационные работы в павильоне № 15 «Радиоэлектроника и связь», где разместится Музей Российского олимпийского комитета, выполнены на 40 процентов. В настоящее время рабочие завершили монтаж восьми воссозданных горельефов боковых устоев и возвращенных 48 барельефов пилонов главного фасада. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

— Здание построено почти 70 лет назад и за время эксплуатации пришло в неудовлетворительное состояние. В частности, некоторые конструкции потеряли прочность и несущую способность, требовался капитальный ремонт кровли, пострадали внутренняя отделка и скульптурный декор фасада. Используя архивные данные и фотографии, специалисты стараются максимально восстановить исторический облик павильона, воссоздать утраченные элементы и отреставрировать сохранившиеся, — сообщил заммэра.

По словам Петра Бирюкова, в настоящее время специалисты реставрируют и воссоздают декор стен, потолков и фасадов. Также проводятся работы по реставрации искусственного мрамора колонн и порталов в Вводном зале и зале Сталинградской области.

Глава комплекса городского хозяйства добавил, что ремонтные работы в павильоне № 15 стартовали в 2019 году. Завершить их планируется в следующем году.

Ранее Петр Бирюков рассказал об экологии Москвы на заседании «Регионы за здоровье». Заммэра отметил, что Москва проделала колоссальную работу по модернизации энергетического хозяйства, коммунальных и промышленных предприятий, состояния городской среды, по озеленению и экологизации общественного транспорта.

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