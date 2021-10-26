Две новые услуги для участников программы реновации появились на сайте мэра Москвы

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Для участников программы реновации жилищного фонда Москвы стали доступны две новые услуги на сайте mos.ru. Теперь москвичи смогут записаться на осмотр квартиры и заключить договор в том случае, если они определились с выбором нового жилья.

Как рассказали в Департаменте информационных технологий города, одной из самых популярных услуг из уже существующих на сайте мэра остается инструкция «Переезд по программе реновации». Ей воспользовались уже свыше 154 тысяч раз.

Что касается новых услуг, то для их использования необходимо быть зарегистрированным пользователем mos.ru и иметь полную учетную запись. Записаться на осмотр нового жилья участники реновации смогут только после того, как они получат от московского департамента городского имущества письмо с предложением помещения для переезда. Для получения услуги необходимо сначала перейти в раздел «Жилье, ЖКУ, двор», выбрать в нем вкладку «Реновация» и нажать на «Запись на осмотр квартиры в рамках программы реновации». После отправки заявки пользователь получит в личном кабинете уведомление о подтверждении записи.

Запись на заключение договора осуществляется в том же разделе mos.ru, что и предыдущая услуга. Пользователю необходимо будет выбрать удобную дату и время для подписания документа в центре информирования населения, передали на официальном портале мэра Москвы.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. В рамках нее предусмотрено переселение около одного миллиона москвичей из 5175 домов.

В Москве по программе реновации жилья уже получили новые квартиры почти 42 тысячи человек. Об этом в субботу, 23 октября, заявил заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.