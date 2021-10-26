Дубль Овечкина принес победу «Вашингтону» в матче с «Оттавой»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» со счетом 7:5.

В составе столичной команды дублем отметился российский хоккеист Александр Овечкин, три шайбы забросил Ти Джей Оши и по одному результативному действию совершили Ник Джексен и Джон Карлсон. За «Оттаву» хет-трик оформил Дрейк Батерсон, а Джош Норрис и Крис Тирни положили в сетку ворот «Вашингтона» по одной шайбе.

Хорошими результатами отметились еще два российских игрока — защитник Дмитрий Орлов отдал результативную передачу, а вратарь Илья Самсонов отразил 32 из 37 ударов в створ ворот.

До этого олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли, президент Федерации хоккея Подмосковья Валерий Каменский заявил, что опыт Ильи Ковальчука на посту генерального менеджера сборной России принесет немало пользы команде. По его словам, сборная России должна показать достойный хоккей на Играх в Пекине, но для этого нужна хорошая предварительная подготовка.

Хоккейный турнир на Олимпийских играх — 2022 пройдет с 9 по 20 февраля.