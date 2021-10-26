«Опасен для себя и окружающих»: психиатр призвал госпитализировать тяжелобольного Губина

Фото: Официальный сайт Андрея Губина

Поведение популярного некогда исполнителя Андрея Губина свидетельствует о том, что он страдает от болезни психиатрического характера, что может привести к непоправимым последствиям как для самого певца, так и для общества. Такое мнение выразил психиатр Василий Шуров.

— Сейчас мы видим выраженный психиатрический дефект. Я могу констатировать, что он опасен для себя и для окружающих, потому что он крайне гневлив, — рассказал специалист на своем канале в YouTube.

Врач отметил, что прозопалгия, которой, по утверждению Губина, он болен, является лишь симптомом. Тогда как поведение артиста говорит, что у него есть более серьезные проблемы.

По словам Шурова, последнее время певец крайне агрессивен по отношению к другим людям. Губин утверждает, что мучается из-за шумных соседей, которые постоянно делают ремонт. По его словам, ему досаждают в спортивном зале, где он тренируется для облегчения болей. Психиатр убежден в том, что это похоже на манию преследования.

Согласно мнению врача, поведение Губина требует госпитализации, так как его агрессия может обернуться непредсказуемыми последствиями. При этом позаботиться об артисте некому, так как его родители скончались, а своей семьей музыкант так и не обзавелся, пишет Пятый канал.

До этого о странном поведении Губина высказался журналист Отар Кушанашвили. По его словам, певец слишком эмоционален и не контролирует своих эмоций, поэтому многие люди считают его психом.