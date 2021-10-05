«Для многих людей он псих»: Отар Кушанашвили прокомментировал состояние Андрея Губина

Фото: andreygubin.ru

Отечественный журналист Отар Кушанашвили выразил сочувствие по поводу состояния здоровья музыканта Андрея Губина. Он пожелал товарищу скорейшего выздоровления, однако предположил, что Губин сам довел себя до такого состояния.

Кушанашвили заметил, что Губин ведет себя странно. По мнению шоумена, певец слишком эмоционален и не контролирует своих эмоций.

— Для многих людей он псих, для меня — редчайший мелодист. Его песня «Птица» помогла мне в свое время пережить сердечные неудачи. Люблю Андрея до сих пор, но страшно за него. Что он с собой делает? — отметил журналист в своем шоу «Каково?!» на YouTube.

По его словам, Губин стал холодным человеком. Кушанашвили также выразил желание обнять артиста, потому что предположил, что ему этого не хватает.

До этого певец откровенно рассказал о своем заболевании. Губин признался, что ежедневно он испытывает невыносимую боль, поэтому мечты о выздоровлении он оставил позади. Артист утверждает, что у него выпадают зубы и перестала работать левая рука.

Певец Андрей Губин давно не радует своих поклонников новыми хитами, однако он до сих пор получает гонорары за свои произведения прошлых лет. Видимо, этих денег певцу хватает для безбедного существования. Недавно стало известно, что он переехал жить в Египет. Близкий друг музыканта ранее рассказал о том, как Губин проводит время в эмиграции.