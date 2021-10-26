Онлайн-чемпионат Soft Skills — 2035 стартует в Москве

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Для школьников столицы начинается онлайн-турнир по триатлону лидерских навыков Soft Skills — 2035. В нем смогут принять участие ученики 8-11 классов. Для этого педагогам необходимо зарегистрировать подопечных на официальном портале соревнования.

Чемпионат будет проходить в три этапа. На первом, который продлится до 31 декабря, школьники будут решать реальные кейсы от работодателей. Они продемонстрируют свои навыки работы с информацией, а также будут формулировать и аргументировать собственные тезисы.

Лучшие участники первого этапа попадут в следующий тур. Он будет проходить с 15 февраля по 15 марта. В рамках него школьники примут участие в игре «Мегаполис 2035. Вызовы будущего». В ней нужно будет прогнозировать развитие города с помощью карты трендов. Эксперты оценят способности школьников мотивировать сокомандников, а также их навыки построения слаженной работы в коллективе.

Финал чемпионата будет проходить в апреле 2022 года. До него допустят тех школьников, которые займут в первый раундах самые высокие места. В финале участникам нужно будет пройти блиц-интервью с работодателями из бизнес сферы и презентовать себя с лучшей стороны.

Специалисты выберут победителей и призеров по итогам последнего раунда чемпионата, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

В прошлом году в заключительный этап чемпионата Soft Skills 2035 прошли 50 школьников и студентов колледжей столицы.

Тогда чемпионат по триатлону лидерских компетенций Soft Skills 2035 проводился в столице впервые в рамках городского проекта «Клуб Soft Skills 2035». Задача конкурса — сформировать у школьников и студентов колледжей ключевые надпрофессиональные навыки: критическое мышление, умение выстраивать коммуникацию между всеми участниками процесса, управлять своими эмоциями и работать в команде.