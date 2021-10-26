Москвичи установили уже более семи тысяч шлагбаумов рядом с домами и офисами

Шлагбаум / Фото: Анна Быкова

Количество согласованных и официальных шлагбаумов в Москве составляет 7082. Их установили, чтобы урегулировать парковку во дворах и на территориях рядом с офисами.

Правомерность установки контролирует Госинспекция по недвижимости. По словам начальника ведомства Владислава Овчинского, данные о шлагбаумах предоставляют префектуры административных округов.

Овчинский добавил, что наибольшее количество шлагбаумов установлено в ЦАО Москвы. В настоящее время там их 2677. На втором месте по количеству шлагбаумов располагается САО столицы — 1100 устройств. Далее следуют ЗАО и СВАО Москвы. Там по 622 и 619 конструкций соответственно.

Чтобы во дворе дома появился шлагбаум, местным жителям необходимо организовать общее собрание жильцов, предоставить совету депутатов округа соответствующие документы и получить разрешение на установку, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

В начале октября сообщалось, что специалисты установят шлагбаумы в 21 дворе в Южном административном округе (ЮАО) Москвы до конца текущего года. Установку произведут за счет средств городского бюджета. Так, в московских районах Даниловский, Донской, Нагорный, Зябликово, Чертаново, Центральный Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники и Царицыно рабочие установят шлагбаумы. В департаменте уточнили, что более 50 процентов работ уже завершили.