Москвичам старше 60 лет продолжат доставлять средства реабилитации на дом

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Социальные службы столицы продолжат доставлять москвичам старшего возраста технические средства реабилитации. Об этом рассказал заместитель главы Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Алексей Володин.

Технические средства реабилитации для пожилых людей выдают Ресурсный центр для инвалидов и территориальные центры социального обслуживания. Специалисты соцзащиты предоставляют горожанам кресла-коляски, трости и абсорбирующее белье. Они также рассказывают пенсионерам, как правильно пользоваться всеми предметами.

Работники соцобслуживания могут приехать к гражданину на дом, чтобы получить заявление для предоставления средств реабилитации и их доставки. Кроме того, специалисты помогут оформить документы, благодаря которым можно будет компенсировать затраты на самостоятельно приобретенные технические средства, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.