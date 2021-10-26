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Москвичам старше 60 лет продолжат доставлять средства реабилитации на дом

Полина Долганова

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Москвичам старше 60 лет продолжат доставлять средства реабилитации на дом
Фото: pixabay.com

Социальные службы столицы продолжат доставлять москвичам старшего возраста технические средства реабилитации. Об этом рассказал заместитель главы Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Алексей Володин.

Технические средства реабилитации для пожилых людей выдают Ресурсный центр для инвалидов и территориальные центры социального обслуживания. Специалисты соцзащиты предоставляют горожанам кресла-коляски, трости и абсорбирующее белье. Они также рассказывают пенсионерам, как правильно пользоваться всеми предметами.

Работники соцобслуживания могут приехать к гражданину на дом, чтобы получить заявление для предоставления средств реабилитации и их доставки. Кроме того, специалисты помогут оформить документы, благодаря которым можно будет компенсировать затраты на самостоятельно приобретенные технические средства, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

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