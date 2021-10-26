Более шести тысяч крыш домов отремонтировали в Москве с 2015 года

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Свыше шести тысяч крыш домов отремонтировали в столице с начала реализации программы капитального ремонта — с 2015 года. Об этом рассказали в пресс-службе Фонда капремонта многоквартирных домов города.

В основном в столице ремонтируют плоские наплавляемые крыши. Их в Москве насчитывается около 60 процентов. Остальные конструкции являются металлическими и скатными.

Наибольшее количество крыш (267), которые попали в программу капремонта в 2021 году, располагаются в центре города.

В рамках работ специалисты заменяют старое кровельное покрытие, обновляют стыки плит, а также ремонтируют ограждения. Проектная документация разрабатывается для каждого дома отдельно.

Ремонт плоской кровли проводят только при температуре воздуха выше нуля.

Реставрация скатных крыш проводится круглогодично.

В текущем году капремонт кровли проводился также на 43 объектах культурного наследия, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Капитальный ремонт многоквартирного дома 1934 года постройки на улице Шухова в Даниловском районе столицы планируется завершить до конца ноября текущего года. Об этом в четверг, 21 октября, рассказали в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы. В 2020 году ремонтники комплексно обновили фасад и крышу здания.