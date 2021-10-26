Население Москвы выросло на миллион человек за 11 лет

09_09_18 ВЕЧЕР В ЗАРЯДЬЕ _КОЛОСКОВА

Население столицы выросло на миллион человек по сравнению с 2010 годом. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, за 11 лет в городе успели возвести свыше 100 миллионов квадратных метров жилых построек и нежилых объектов. При этом потребление электроэнергии возросло всего на один процент.

Бирюков добавил, что потребление тепла в Москве сократилось на 11 процентов, а водоснабжения — на 32 процента. Кроме того, москвичи стали меньше пользоваться газом. Его потребление сократилось на 18 процентов.

Заммэра подытожил, что более чем на десять лет в городе в четыре раза выросло количество пешеходов и в 23 раза увеличилось использование велопроката, пишет Telegram-канал «Говорит и показывает Москва».

Москва уверенно лидирует в использовании энергоэффективных технологий. Парк электробусов в городе остается самым большим в Европе. Количество выбросов углекислого газа в столице за 30 лет сократилось на 20 процентов. Об этом в среду, 20 октября, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, Москва в первую очередь ориентируется на жителей и осуществляет переход на зеленую энергетику в иной манере, чем это принято в европейских странах. Там он идет за счет бизнеса и доходов людей, а в столице его делают максимально эффективным и не накладывающим нагрузку на граждан.