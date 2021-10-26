Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Население Москвы выросло на миллион человек за 11 лет

Полина Долганова

Город
Население Москвы выросло на миллион человек за 11 лет
09_09_18 ВЕЧЕР В ЗАРЯДЬЕ _КОЛОСКОВА

Население столицы выросло на миллион человек по сравнению с 2010 годом. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, за 11 лет в городе успели возвести свыше 100 миллионов квадратных метров жилых построек и нежилых объектов. При этом потребление электроэнергии возросло всего на один процент.

Бирюков добавил, что потребление тепла в Москве сократилось на 11 процентов, а водоснабжения — на 32 процента. Кроме того, москвичи стали меньше пользоваться газом. Его потребление сократилось на 18 процентов.

Заммэра подытожил, что более чем на десять лет в городе в четыре раза выросло количество пешеходов и в 23 раза увеличилось использование велопроката, пишет Telegram-канал «Говорит и показывает Москва».

Москва уверенно лидирует в использовании энергоэффективных технологий. Парк электробусов в городе остается самым большим в Европе. Количество выбросов углекислого газа в столице за 30 лет сократилось на 20 процентов. Об этом в среду, 20 октября, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, Москва в первую очередь ориентируется на жителей и осуществляет переход на зеленую энергетику в иной манере, чем это принято в европейских странах. Там он идет за счет бизнеса и доходов людей, а в столице его делают максимально эффективным и не накладывающим нагрузку на граждан.

Читайте также:
МоскваПетр Бирюковтрудоспособное население
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От смеха до слез есть только миг

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Все мнения
О проекте