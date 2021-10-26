«Советская глубинка»: Хромченко назвала актуальный тренд сезона

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российская журналистка и телеведущая Эвелина Хромченко рассказала, какой актуальный тренд пользуется популярностью у известных дизайнеров, охарактеризовав его как «советская глубинка».

— То, что сейчас наши стилисты показывают на подиуме, действительно очень актуально. Более того, все это более или менее тянет на тему глубинки. Причем глубинки российской, причем глубинки именно советской, — рассказала она.

К подобного рода нарядам стилист отнесла ситцевые платья, спортивные костюмы, блузки в цветочек и пестрые принты, которые сочетаются в одном образе.

Отдельно Хромченко обратила внимание на платки, завязанные в стиле a la babushka.

— Весь XX век этот платок покоряет абсолютно всех, кроме российских женщин. Российские женщины считают, что это деревня, — заявила эксперт во время передачи «Модный приговор» на Первом канале.

Фото: Скриншот видео Первого канала

Она отметила, что немало ведущих дизайнеров со всего мира вдохновляются именно глубинкой. И в настоящее время этот тренд как никогда актуален.

Стилист призвала российских модниц гордиться своим происхождением, подавать его «как медаль».

До этого Хромченко рассказала, что принт в горох стал универсальным и самым модным осенью текущего года. По мнению эксперта, такой рисунок подойдет для женщин любой фактуры и разных возрастов. Самое главное — правильно подобрать одежду.