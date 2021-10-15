Эвелина Хромченко рассказала о самом модном осенью 2021 года принте на одежде

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российская журналистка и телеведущая Эвелина Хромченко объяснила, что принт в горох стал универсальным и самым модным осенью текущего года. По мнению эксперта, такой рисунок подойдет для женщин любой фактуры и разных возрастов. Самое главное — правильно подобрать одежду.

Хромченко отметила, что принт в горох отлично смотрится на любых изделиях: он будет уместен как в повседневном, так и в вечернем образе.

Однако черно-белую расцветку такого принта звезда назвала классикой.

Мелкий горох специалист порекомендовала носить женщинам с пышными формами и в более зрелом возрасте. Молодым девушка Хромченко посоветовала экспериментировать с рисунком, его размером и цветом.

— Женщина, наряженная в горошек, кажется милой, позитивной и очень безопасной с матримониальной точки зрения, — пояснила ведущая программы «Модный приговор» на Первом канале.

Также Эвелина Хромченка считает, что брутальные мужские ботинки на толстой подошве способны улучшить образ любой женщины.

До этого Эвелина Хромченко показала идеальный наряд для женщин с фигурой «груша», отметив, что таким дамам важно выдвинуть на первый план свою талию и уравновесить бедра.