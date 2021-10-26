«В России стало на одну красивую женщину больше»: Лоза оценил присвоение гражданства РФ Орейро

Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

Певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал присвоение российского гражданства актрисе Наталии Орейро и ее девятилетнему сыну.

Он выразил уверенность в том, что уругвайская певица с легкостью освоится в российском шоу-бизнесе, в нашей стране у нее большое количество поклонников.

— Это же здорово, что в России стало на одну красивую женщину больше. Она же профессионал. Она многое умеет: поет, танцует. Она готова сниматься, — отметил Лоза в комментарии ФАН.

Российский общественный и политический деятель, певец Денис Майданов также поддержал решение о присвоении гражданства.

— Россия — гостеприимная страна. Я не думаю, что у нас есть какие-то ограничения для людей, которые могут внести хороший вклад в нашу страну во всех направлениях, — отметил он в комментарии Life.ru.

Указ о выдаче гражданства уругвайской актрисе и ее сыну накануне подписал президент России Владимир Путин. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Наталия Орейро также имеет гражданство Уругвая и Испании. В июне этого года артистка официально подала документы на российское гражданство. По словам актрисы, получение нового паспорта было бы для нее «честью с символической точки зрения».

Певица не раз отмечала, что ей очень нравится Россия и она занимается изучением русского языка.