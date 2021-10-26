По программе реновации на улице Михайлова появится музыкальная школа

Экспериментальная школа-гигант на 2,5 тысячи учеников открылась на территории нового жилого комплекса на проспекте Лихачева / Фото: Департамент строительства

Дом в Рязанском районе Москвы реконструируют в рамках программы реновации. В нем появится музыкальная школа. Об этом во вторник, 26 октября, рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По его словам, учреждение появится по адресу улица Михайлова, дом 20, корпус 1.

По словам руководителя департамента, в рамках развития территорий в районе планируют благоустроить общественные пространства, возвести социальные объекты и реконструировать улично-дорожные сети.

Для переселения москвичей по реновации в ЮВАО подобрано в общей сложности 69 стартовых площадок.

По программе реновации в Москве строят 2,6 миллиона квадратных метров жилья, а еще три миллиона проектируется. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 25 октября.

В городе продолжается строительство 152 домов мощностью 2,6 миллиона «квадратов», добавил он. При этом еще 157 новостроек на три миллиона квадратных метров проектируется.