В США заявили, что Байден «жалко капитулировал» перед Россией

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Президент США Джо Байден «жалко капитулировал» перед Россией. Об этом в своей статье для National Interest рассказали обозреватели Рассел Берман и Рики Гилл. Из-за слабости американского лидера наблюдаются сразу два поражения Вашингтона во внешней политике, уверены они.

Во-первых, Байден позволил достроить российский газопровод «Северный поток — 2», отменив газопровод Keystone XL. Нефтегазовый сектор Соединенных штатов находится в упадке, а энергетическая независимость страны осталась в прошлом, что только на руку лично российскому президенту Владимиру Путину, а также подрывает национальную безопасность государства.

Во-вторых, Москва заявила, что не потерпит размещение военных объектов США в Узбекистане или Киргизии. При этом американские солдаты могут базироваться на базах РФ. Тогда Байден заявил, что «примет это во внимание». Такой ответ, по мнению авторов статьи, недопустим. При администрации экс-президента Дональда Трампа такого бы никогда не произошло.

Хоть Джо Байден и приходил к власти с тезисами о «жестком» ответе Кремлю, но по факту его действия России идут на пользу, отмечают они.

До этого сообщалось, что популярность президента Соединенных Штатов Джо Байдена за первые девять месяцев на посту лидера страны пережила более стремительное падение, чем уровень поддержки любого другого американского президента со времен Второй мировой войны. Его рейтинг снизился на 11,3 процентных пункта (с 56 процентов до 44,7 процента). Отмечается, что такое снижение больше, чем показатели падения рейтинга десяти предыдущих президентов США.