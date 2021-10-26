Наталья Сергунина: Московские студии презентовали свои проекты на кинорынке MIPCOM

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

18 московских компаний при поддержке Московского экспортного центра представили свои проекты на международном рынке аудиовизуального контента MIPCOM. В этом году он проводится в гибридном формате: офлайн-часть состоялась в Каннах 11–14 октября, а переговоры в онлайн-режиме проходят на цифровой платформе кинорынка до конца ноября. Об этом сообщает пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

— Московский экспортный центр третий год подряд поддерживает участие киностудий города в главных отраслевых форумах. Столичные компании подписали на них контракты с байерами из Великобритании, Швейцарии, Италии и многих других стран. Объем заключенных сделок уже превышает 100 миллионов долларов, — сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Как отметила вице-мэр, по итогам прошлого года на столичные кинокомпании и студии анимации пришлось 70 процентов выручки всех российских предприятий в этой сфере.

Среди участников кинорынка MIPCOM из столицы — производители художественных и анимационных лент, компании, работающие в сфере оцифровки и хранения контента, управления правами на кинопроизведения, дистрибуции и лицензирования. Они представили иностранным партнерам эксклюзивные отрывки из новых фильмов, сериалов и другие проекты.

Ранее Наталья Сергунина сообщила, что развитие цифровой экосистемы Москвы учитывает предпочтения пользователей. Заместитель мэра заявила, что около 91 процента горожан в возрасте от 18 лет владеют смартфонами. Из них 78 процентов пользуются мобильным банкингом, 73 процента совершают онлайн-покупки, а 65 процентов — бесконтактные платежи.