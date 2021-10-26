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«Максимально широкие»: Хромченко описала самые модные джинсы

Анастасия Колоскова

Общество
«Максимально широкие»: Хромченко описала самые модные джинсы
Хромченко напомнила про дресс-код сocktail / Фото: instagram/evelinakhromtchenko

Российская журналистка и телеведущая Эвелина Хромченко рассказала, какого фасона джинсы будут модными осенью и зимой.

— Пожалуй, самые привлекательные джинсы сезона осень-зима 21/22 — это максимально широкие джинсы, которые еще желательно лежат штанинами вокруг вашей обуви, — объяснила она.

По словам стилиста писком сезона станут удлиненные джинсы с широкими штанинами, которые будут лежать вокруг обуви. Она отметила, что подобного рода брюки пока остерегаются надевать модницы, однако в ближайшем будущем трендовая модель завладеет миром.

— Представьте себе джинсы на три размера больше, привязаны к талии поясом и лежат вокруг ботинок прямо на подиуме. Вот именно это и будет самыми модными джинсами сезона, — резюмировала Хромченко во время передачи «Модный приговор» на Первом канале.

До этого она рассказала, какой актуальный тренд пользуется популярностью у известных дизайнеров, охарактеризовав его как «советская глубинка».

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