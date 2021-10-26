Власти Петербурга планируют ограничить работу общественного транспорта с 30 октября

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Администрация Петербурга планирует ввести ограничения на работу общественного транспорта в период локдауна, с 30 октября по 7 ноября. Информацию об этом изданию «Невские новости» подтвердили несколько собеседников в Смольном.

Чиновники рассматривают несколько вариантов ограничений работы общественного транспорта

— Предложения пока прорабатываются специалистами, необходимо тщательно подсчитать необходимый объем транспортной работы в период нерабочих дней. Скорее всего, общественный транспорт будет переведен на режим работы по графикам выходного дня, но возможны и другие ограничения, — сообщил источник издания в Смольном.

Чиновники также рассматривают варианты блокировки льготных проездных для пенсионеров и школьников. Они отмечают, что на время нерабочих дней стоит сократить количество перемещений по городу и желательно соблюдать режим самоизоляции.

По словам представителя Смольного, пока не планируется ограничивать время работы метрополитена, но часть вестибюлей на пересадочных станциях скорее всего будут закрыты.

За минувшие сутки в России выявлено 37 930 новых случаев заболевания коронавирусом в 85 регионах. В Петербурге COVID-19 был обнаружен у 3127 человек, передает Nation News.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом.