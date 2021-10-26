Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Власти Петербурга планируют ограничить работу общественного транспорта с 30 октября

Ирина Игнатенко

Общество
Власти Петербурга планируют ограничить работу общественного транспорта с 30 октября
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Администрация Петербурга планирует ввести ограничения на работу общественного транспорта в период локдауна, с 30 октября по 7 ноября. Информацию об этом изданию «Невские новости» подтвердили несколько собеседников в Смольном.

Чиновники рассматривают несколько вариантов ограничений работы общественного транспорта

— Предложения пока прорабатываются специалистами, необходимо тщательно подсчитать необходимый объем транспортной работы в период нерабочих дней. Скорее всего, общественный транспорт будет переведен на режим работы по графикам выходного дня, но возможны и другие ограничения, — сообщил источник издания в Смольном.

Чиновники также рассматривают варианты блокировки льготных проездных для пенсионеров и школьников. Они отмечают, что на время нерабочих дней стоит сократить количество перемещений по городу и желательно соблюдать режим самоизоляции.

По словам представителя Смольного, пока не планируется ограничивать время работы метрополитена, но часть вестибюлей на пересадочных станциях скорее всего будут закрыты.

За минувшие сутки в России выявлено 37 930 новых случаев заболевания коронавирусом в 85 регионах. В Петербурге COVID-19 был обнаружен у 3127 человек, передает Nation News.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом.

Читайте также:
ОграниченияКоронавирусТранспорт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От смеха до слез есть только миг

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Все мнения
О проекте