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Спрос на товары вырос в Москве перед нерабочими днями

Полина Долганова

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Спрос на товары вырос в Москве перед нерабочими днями
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Москве в последние выходные перед нерабочими днями вырос спрос на товары. В непродовольственной рознице обороты выросли на 3 процента по сравнению с прошлыми выходными и составили 9,6 миллиарда рублей. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Так, значительное увеличение торгового оборота показали в минувшие выходные магазины одежды, которые должны быть 28 октября — 7 ноября закрыты в связи с новыми ограничениями. Если в предыдущие выходные 16-17 октября их среднесуточный оборот составлял 1,36 миллиарда рублей, то 23-24 октября он возрос на 14 процентов — до 1,56 миллиарда рублей, — сообщил заммэра.

При этом в магазинах косметики товарооборот вырос на 13 процентов, а выручка продовольственных магазинов выросла на 20 процентов. Москвичи принесли супермаркетам 2,9 миллиарда рублей, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.

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