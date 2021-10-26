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В Ярославском могут построить 19 тысяч «квадратов» жилья по реновации

Полина Долганова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
В Ярославском могут построить 19 тысяч «квадратов» жилья по реновации
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

На двух стартовых площадках, которые были подобраны в Ярославском районе в рамках программы реновации жилищного фонда Москвы, могут построить 19 тысяч квадратных метров жилья. Об этом во вторник, 26 октября, сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

По его словам, расселение дома № 3 по улице Проходчиков уже подошло к концу. Благодаря этому в сентябре 2021 года на этом месте была создана площадка для волнового переселения граждан. После демонтажа старого дома на участке возведут новостройку.

Всего в районе в рамках реновации планируется расселить 53 здания, в которых проживают 8,1 тысячи москвичей.

По программе реновации в Москве строят 2,6 миллиона квадратных метров жилья, а еще три миллиона проектируется. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 25 октября.

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