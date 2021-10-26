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Андрей Бочкарев: Завершена реконструкция Курьяновской набережной в рамках строительства Южной рокады

Полина Долганова

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Андрей Бочкарев: Завершена реконструкция Курьяновской набережной в рамках строительства Южной рокады
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Реконструкция Курьяновской набережной в ЮВАО Москвы в рамках проекта Южной рокады подошла к концу. Об этом сообщил заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, Мосгосстройнадзор уже выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Специалисты реализовывали реставрационные работы в рамках благоустройства Донецкой улицы, которая является частью будущего участка рокады.

По словам заммэра, всего было реконструировано 435 метров дорог, в том числе и 50-метровый подъезд к масштабному жилкомплексу.

Количество полос движения на набережной увеличилось в результате работ — с двух до четырех. Специалисты обновили на участке дорожное покрытие и установили там две новые остановки для наземного транспорта.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, объект прошел все необходимые проверки и готов принять горожан.

Строительство участка Южной рокады от улицы Марьинский Парк до МКАД завершено на 38 процентов. Об этом Андрей Бочкарев сообщил в понедельник, 25 октября. Работы, по его словам, позволят увеличить пропускную способность улицы Верхние Поля. Кроме того, проект улучшит транспортное обслуживание районов Марьино, Люблино и Капотня, добавил заммэра.

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