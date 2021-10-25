Андрей Бочкарев рассказал о готовности одного из участков Южной рокады

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, улица Марьинский Парк Карта всех событий

Строительство участка Южной рокады от улицы Марьинский Парк до МКАД завершено на 38 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 25 октября.

— На участке Южной рокады от улицы Марьинский Парк до МКАД предусмотрено строительство и реконструкция дорог общей протяженностью 17,1 километра, включая реконструкцию улицы Верхние Поля и строительство подземного пешеходного перехода на пересечении улиц Верхние Поля и Марьинский Парк. На данный момент работы на участке завершены на 38 процентов, — рассказал представитель мэрии.

Строительство участка, по его словам, позволит увеличить пропускную способность улицы Верхние Поля. Кроме того, проект улучшит транспортное обслуживание районов Марьино, Люблино и Капотня, добавил заммэра.

Жители, как уточнил Бочкарев, получат безопасный проход через улицы Верхние Поля и Марьинский Парк из-за строительства подземного перехода. Пропускная способность перекрестка этих улиц будет увеличена благодаря ликвидации пешеходных переходов, подчеркнул он.

В рамках проекта предусмотрен большой объем работ по переустройству инженерных коммуникаций, отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов. На участке построят новые остановки и благоустроят более четырех гектаров газона, высадят 500 деревьев и более тысячи кустарников, заключил глава компании.