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В Тимирязевском районе предстоит расселить 44 дома по реновации

Полина Долганова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
В Тимирязевском районе предстоит расселить 44 дома по реновации
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, улица Всеволода Вишневского Карта всех событий

В Тимирязевском районе Москвы планируют расселить 44 здания в рамках программы реновации. Об этом во вторник, 26 октября, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, в настоящее время в районе приступили к процессу переезда жители четырех домов на улице Всеволода Вишневского и на Дмитровском шоссе.

Кроме того, под заселение также были переданы три новостройки, которые располагаются в Астрадамском проезде, на Дмитровском шоссе и на улице Тимирязевской.

До конца 2024 году в районе планируется расселить 11 зданий. Новые квартиры получат 1,9 тысячи москвичей.

В общей сложности в Тимирязевском должны демонтировать 43 старых здания, общая площадь которых составляет свыше 140 тысяч «квадратов».

По программе реновации в Москве строят 2,6 миллиона квадратных метров жилья, а еще три миллиона проектируется. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 25 октября.

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