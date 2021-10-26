Врачи рассказали, какие анализы стоит сдать после перенесенного коронавируса

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Врачи рассказали, какие анализы стоит сдать после перенесенной коронавирусной инфекции.

Врач-гематолог Сергей Беленький отметил, что стоит сделать общий анализ крови. По его словам, это особенно актуально для тех, у кого наблюдались проблемы с печенью во время заболевания. Помимо ОАК всем переболевшим коронавирусом необходимо сдать анализ на C-реактивный белок (СРБ) и ферритин. Это позволит оценить общее состояние иммунной системы и определить, сохранились ли в организме очаги воспаления. Также можно установить уровень железа в организме и не допустить развития анемии.

Также следует сдать анализы на свертываемость крови. Они нужны для того, чтобы исключить риск образования тромбов. Не лишним будет провести комплексный анализ крови (коагулограмму), который даст информацию о ее свертываемости.

По словам врача-кардиолога Андрея Мостовского, можно также проверить состояние миокарда. Особенно полезным этот анализ будет для тех, кто перенес пневмонию или до заражения имел проблемы с сердцем, передает Life.ru.

Кроме того, врачи советуют проверить работу печени, почек и поджелудочной.

До этого эксперт назвала причину отсутствия в России коллективного иммунитета к COVID-19.