Эксперт назвала причину отсутствия в России коллективного иммунитета к COVID-19

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России еще не заработал, поскольку в стране наблюдаются низкие темпы вакцинации. Также причиной является изменчивость вируса. Об этом сообщила профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

— Мы все очень на него надеялись. Думали, будет прививка и будет иммунитет. Но темпы вакцинации в России невелики. Кроме того, начал распространяться штамм «дельта», который снизил эффективность вакцины, — отметила биолог.

Кроме этого, эксперт заявила, что темпы ревакцинации в стране ниже, чем у вакцинации, передает РИА Новости.

— Процесс растянулся во времени, коллективный иммунитет не успел сформироваться, и когда это произойдет, зависит и от нашего поведения, и от дальнейших мутаций вируса, — подчеркнула Баранова.

Профессор выразила надежду, что штамм «дельта» будет последним вариантом изменения коронавируса. При таком исходе облегчится борьба с инфекцией и сохранится эффективность всех имеющихся вакцин.

1/2 2/2

Анча Баранова заявила, что при высоком титре антител в крови прививка от COVID—19 может негативно влиять на способность организма самостоятельно бороться с инфекцией.