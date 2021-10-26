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Эксперты рассказали, в чем лучше хранить сбережения

Ирина Игнатенко

Экономика
Эксперты рассказали, в чем лучше хранить сбережения
Фото: Пресс-служба Госдумы

Эксперты дали советы, в чем лучше хранить сбережения.

Персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Артур Беджанов отметил, что сейчас хорошее время для того, чтобы постепенно наращивать валютные сбережения. Продолжающееся укрепление рубля дает возможность планомерно пополнять резервы в долларах и евро.

При этом эксперт отмечает, что необходимо определиться, зачем человеку валютные запасы и планирует ли он размещение средств в активы.

— Покупать валюту, чтобы просто держать ее дома, не имеет смысла. Деньги нужно держать в ценных бумагах. Валюту стоит использовать лишь как инструмент, а не как инвестиционный актив. Сейчас держать деньги в наличных — это заведомо проигрышный вариант, — уточнил он в комментарии Life.ru.

Руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян отметил, что лучший способ — хранить сбережения в нескольких валютах сразу, например в долларах, евро и рублях. Лучше, если валюты будут разбиты примерно в равных пропорциях. Например, 30 процентов — доллар, 30 процентов — евро и 30 процентов — рубли.

22 октября Центробанк поднял ключевую ставку сразу на 0,75 процентного пункта — до 7,5% годовых. Это решение оказало поддержку рублю.

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