Банк России повысил ключевую ставку до 7,5 процента годовых

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Центробанк РФ повысил ключевую ставку сразу на 0,75 процентного пункта — до 7,5 процента годовых. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщает регулятор.

10 сентября председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что повышение ключевой ставки может превысить семь процентов. По ее словам, такие меры позволят вернуть показатель инфляции к четырем процентам и настроить денежно-кредитную политику государства.

В тот же день Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 6,75 процента годовых.

Как рассказал руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников, повышение ключевой ставки ЦБ приведет к подорожанию кредитов и повлияет на торможение роста цен.

По его словам, решение ЦБ «добавляет стимулов экономике, но и не является дополнительным тормозом для нее». Из-за повышения ключевой ставки власти РФ до конца года должны будут из бюджета оказывать дополнительную поддержку экономике, бизнесу и населению. Он отметил, что к концу 2021 года депозитарные ставки могут вплотную сравняться с инфляцией.