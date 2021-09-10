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«Ожидаемое решение»: экономист оценил повышение ключевой ставки ЦБ

Анастасия Волоснова

Экономика
«Ожидаемое решение»: экономист оценил повышение ключевой ставки ЦБ
Фото: moscow-live

Повышение ключевой ставки ЦБ приведет к подорожанию кредитов и повлияет на торможение роста цен. Об этом рассказал руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

По его словам, решение ЦБ «добавляет стимулов экономике, но и не является дополнительным тормозом для нее».

Из-за повышения ключевой ставки власти РФ до конца года должны будут из бюджета оказывать дополнительную поддержку экономике, бизнесу и населению.

— Что касается этого решения, оно ожидаемое. ЦБ исходит из того, что сентябрь — месяц, когда инфляция проходит свой пик, и дальше можно ожидать снижение, и возможно до конца года ставка будет приближаться к шести процентам. Это много, но это уже не тот пик, который мы переживаем сейчас, — пояснил Масленников.

Он отметил, что к концу 2021 года депозитарные ставки могут вплотную сравнятся с инфляцией, передает «Радио 1».

В пятницу, 10 сентября, Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 6,75 процента годовых. Нынешнее повышение ключевой ставки является пятым кряду, а установленный показатель — максимальным с октября 2019 года.

Позднее председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что повышение ключевой ставки может превысить семь процентов. По ее словам, такие меры позволят вернуть показатель инфляции к четырем процентам и настроить денежно-кредитную политику государства.

Она добавила, что ключевая ставка не вырастет до двухзначных значений. Однако, по словам Набиуллиной, говорить о смягчении денежно-кредитной политики (ДКП) России пока преждевременно.

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