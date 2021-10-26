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Более 3,7 миллиона москвичей воспользовались станцией МЦД-1 Долгопрудная за год

Полина Долганова

Город
Более 3,7 миллиона москвичей воспользовались станцией МЦД-1 Долгопрудная за год
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

За год после реконструкции станцией МЦД-1 Долгопрудная воспользовались более 3,7 миллиона жителей Москвы. Об этом во вторник, 26 октября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Отмечается, что в будние дни станцией пользуются свыше 12 тысяч пассажиров.

В рамках реконструкции платформы, которая проводилась год назад, специалисты установили на станции навесы и организовали пассажирский вестибюль с 21 турникетом, санузлами и восемью эскалаторами. Главным украшением остановочного пункта стал подвешенный к потолку дирижабль, передает агентство городских новостей «Москва».

Во вторник, 19 октября, в Транспортном комплексе столицы рассказали о новых пересадках на будущих Московских центральных диаметрах (МЦД).

Первые два маршрута — МЦД-1 и МЦД-2 — уже обзавелись 21 пересадкой. С вводом еще трех диаметральных линий их станет втрое больше.

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