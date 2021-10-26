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Театральный фестиваль «Территория жеста» пройдет в Москве

Ольга Маркова

Развлечения
Театральный фестиваль «Территория жеста» пройдет в Москве
Фото: Пресс-служба фестиваля
Россия, Москва, Измайловский бульвар, 41А Карта всех событий

Театр Мимики и Жеста с 1 по 7 ноября приглашает горожан на Международный фестиваль театрального искусства «Территория жеста». Здесь талантливые актеры с ограничениями здоровья по слуху раскроют необычайную выразительность русского жестового языка.

Фестиваль соберет исполнителей и творческие коллективы из 20 регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Участники будут соревноваться в номинациях: театральное искусство, хореография, исполнительское искусство. В рамках фестиваля пройдут мастер-классы по созданию театров-студий, пантомиме и хореографии.

Основные задачи фестиваля — развитие театрального движения среди инвалидов по слуху и поддержка творчески одаренных неслышащих людей.

Вход на все мероприятия фестиваля свободный при предъявлении QR-кода, сообщает пресс-служба фестиваля.

Международный фестиваль театров теней ShadowFest с 11 по 14 ноября зовет жителей и гостей столицы в Московский детский театр теней. Форум призван познакомить зрителей со всем многообразием современного театра теней.

В этом году в фестивале принимают участие театры из России и Македонии: Московский детский театр теней, театр Артема Четверикова, театр «Ученый медведь», Мурманский областной театр кукол, Ульяновский театр кукол и театр Shadows and Clouds.

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