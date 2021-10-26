Андрей Бочкарев: 50 новостроек по реновации переданы под заселение с начала года
С января по октябрь текущего года в Москве по программе реновации под заселение передали 50 новых жилых корпусов. Об этом во вторник, 26 октября, рассказал заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, общая площадь всех пятидесяти объектов составляет 594,7 тысячи квадратных метров.
Как отметил заммэра, с начала года около 6 тысяч столичных семей выразили готовность переехать в новые квартиры.
Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин в свою очередь добавил, что в текущем году в общей сложности для переселения были подобраны 62 новые стартовые площадки, чей градостроительный потенциал составляет 1,1 миллиона квадратных метров.
По программе реновации в Москве строят 2,6 миллиона квадратных метров жилья, а еще три миллиона проектируется. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 25 октября.