Финансовый аналитик оценил решение Центробанка о повышении ставки

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Финансовый аналитик Ян Арт прокомментировал решение Центробанка повысить ключевую ставку.

Он пояснил, что такими мерами Центробанк надеется добиться снижения темпов роста инфляции, которые бьют рекорды. Тем не менее этот метод далеко не всегда эффективен.

— Регулирование ставки - это не вопрос главной составляющей инфляции, то есть цен. Они не заметят этих 0,75 процентного пункта. Им что 0,25, что 0,75, что минус 0,75 — они все равно растут, — уточнил эксперт в комментарии «Царьграду».

Экономический обозреватель Юрий Пронько добавил, что решение Центробанка о повышении ключевой ставки сразу на 0,75 процентного пункта стало полной неожиданностью.

22 октября Центробанк РФ повысил ключевую ставку сразу на 0,75 процентного пункта — до 7,5 процента годовых. Повышение ставки произошло в шестой раз за год.

Сообщается, что на заседании совета директоров Банка России обсуждалось повышение на целый процентный пункт. Такое повышение еще может произойти до конца года.