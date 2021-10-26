В Роскосмосе зафиксировали рост спроса на космотуризм после полета киноэкипажа

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Полет киноэкипажа в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова для съемок киноленты «Вызов» на Международной космической станции (МКС) привел к росту популярности космического туризма. Такое мнение выразил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во вторник, 26 октября.

Он отметил, что многие туристы готовы отправиться в космос на корабле «Союз».

— Есть приток желающих лететь на российской транспортной космической системе. О каком количестве идет речь, кто это, из каких они стран — это пока коммерческая тайна. Могу сказать лишь, что количество желающих полететь на «Союзе» сильно увеличилось, — заявил Рогозин.

До этого в американской компании Space Adventures рассказали, что стоимость путевки в космос для туристов составляет примерно 50 миллионов долларов. Также оператор космического туризма подтвердил увеличение спроса на полеты после возвращения киноэкипажа, передает РИА Новости.

5 октября Юлия Пересильд, Клим Шипенко и Антон Шкаплеров отправились в космос. Это был первый в истории полет киноэкипажа в космос.