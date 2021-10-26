Столичные и подмосковные автомобилисты начали менять летнюю резину на зимнюю

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Столичные и подмосковные автомобилисты начали активно менять летнюю резину на зимнюю в связи с похолоданием. Об этом сообщили РИАМО представители шиномонтажных мастерских Московского региона.

Спрос на данную услугу увеличился в последние 3-4 дня.

— Как только минуса пошли, сразу стали приезжать машины и переобуваться для безопасной езды по городу, — пояснил сотрудник автокомплекса.

Снижение спроса на «переобувку» произойдет к концу ноября или в декабре, когда большинство автомобилистов сменит летние шины на зимние, отмечают эксперты.

Цена данной услуги варьируется в зависимости от машины, а также радиуса и размера резины. В разных шиномонтажных за смену резины нужно будет заплатить от 2 до 8 тысяч рублей.

В Москве и Подмосковье ночь с 24 на 25 октября стала самой холодной с начала осени: на метеостанции ВДНХ зафиксировали температуру минус 2,4 градуса. На этой неделе синоптики прогнозируют заморозки до минус 1 – минус 6 градусов.