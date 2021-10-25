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Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Анастасия Колоскова

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Погода в Москве
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Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Ночь на понедельник, 25 октября, стала самой холодной в столице с начала осени. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Прошедшей ночью на базовой московской метеостанции ВДНХ минимальная температура составила минус 2,4, что является самым низким значением для текущей осени и на три градуса ниже положенной климатической нормы, — рассказал синоптик.

Тишковец также отметил, что на метеостанции в Тушине зафиксировали температуру минус 2,8 градуса.

Кроме того, в публикации в Instagram он рассказал о том, что в Московской области холоднее всего было в Сергиевом Посаде и Клину, где столбики термометров опустились до отметки минус 3,9 градуса, и Дубне — минус 4,5.

Согласно прогнозу синоптиков, жителей Москвы и Подмосковья в понедельник, 25 октября, ожидает погода с переменной облачностью, почти без осадков. Днем в столице температура воздуха составит от плюс двух до плюс четырех градусов, ночью может похолодать до минус одного градуса.

На улицах Москвы в этот день ожидается гололедица. Это связано с осадками, которые выпали накануне. При выходе из дома жителям столичного региона необходимо соблюдать осторожность.

До этого синоптики рассказали москвичам о погоде в последние дни октября. Самым неблагоприятным станет четверг. В этот день ожидаются сильные дожди. Температура воздуха под утро будет составлять около плюс пяти градусов. К середине дня ожидается потепление — до плюс 6–11 градусов.

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