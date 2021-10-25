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Москвичей предупредили о возможном гололеде в понедельник

Виктория Храменкова

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Москвичей предупредили о возможном гололеде в понедельник
Фото: Анна Быкова

На улицах Москвы в понедельник, 25 октября, ожидается гололедица. Это связано с осадками, которые выпали накануне. При выходе из дома жителям столичного региона необходимо соблюдать осторожность. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Та влага, которая выпала, замерзнет и будет скользко, — сказал специалист.

Также он отметил, что температура утром в понедельник будет составлять около нуля градусов. Однако осадков не будет, передает РИА Новости слова Вильфанда.

— Изменение погоды связано с тем, что с запада перемещается антициклон и Москва окажется под воздействием северных ветров, — уточник эксперт.

До этого руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что понедельник, 25 октября, станет самым холодным днем в ближайшие десять суток.

Днем, 24 октября, синоптики рассказали москвичам о погоде в последние дни второго месяца осени. Также они прогнозировали, что самым неблагоприятным станет четверг. В этот день ожидаются сильные дожди. Температура воздуха под утро будет составлять около плюс 5 градусов. К середине дня ожидается потепление — до плюс 6–11 градусов.

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